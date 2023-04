Die Gewinner der GOLDENEN BULLEN 2023 (FOTO)

München (ots) - Am Freitag, 31. März 2023 hat der Finanzen Verlag, eine Marke der Börsenmedien AG, Kulmbach, zum 30. Mal die GOLDENEN BULLEN für herausragende Leistungen in der Finanzwirtschaft verliehen. Insgesamt wurden die beliebten Auszeichnungen, die Oscars der deutschen Finanzbranche, in 13 Kategorien vergeben.



Joachim Wenning , der Vorstandsvorsitzende der Munich Re, wurde als "Unternehmer des Jahres 2023" ausgezeichnet. Er wandelte die Problemtochter Ergo, Deutschlands zweitgrößten Erstversicherer, zum Gewinnbringer und machte aus der Munich Re eine wahre Geldquelle für Aktionäre.