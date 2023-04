DAX – Das Broadening-Top wurde negiert, saisonal gute Phase

Das Broadening-Top ist Geschichte. Der Ausbruch nach unten wurde nun negiert und der DAX hat es geschafft, wieder in den Bereich des bisherigen Jahrestops zu steigen. MACD- und CCI- Indikatoren haben Kaufsignale generiert. Auch die Umsätze haben zuletzt etwas angezogen. Die Saisonalität steht vor einer sehr starken Phase. Ob dies ausreicht um genügend Kraft aufzuwenden und neue Tops zu generieren, ist derzeit nicht absehbar. Insgesamt sieht die Lage recht positiv aus, sodass ein Weiterlaufen möglich ist. Allerdings sollte auch nicht vergessen werden, dass ein noch so starker Trend auch immer wieder durch Korrekturen unterbrochen wird. Daher sollte in der kommenden Woche nicht zu viel erwartet werden.

Dow Jones – mit deutlich verbesserter Gesamtlage

Noch vor wenigen Tagen war die Gefahr eines weiteren Abdriftens in den USA zu erwarten, als der Dow Jones in den Bereich der Abwärtstrendlinie gefallen ist. Hier konnte der US-Leitindex allerdings Halt finden und wieder nach oben drehen. Zuletzt ist der Index in den Bereich des März-Tops gestiegen. Die jüngste Anstiegsbewegung war von zumindest leicht anziehenden Umsätzen begleitet. Die Kaufsignale bei den Indikatoren sind noch nicht abgearbeitet. Somit sollte der Wochenauftakt positiv gestaltet werden können.

Gold – Ein Wimpel der aufgelöst werden muss

Nach dem massiven Anstieg bei Gold ist nun ein Wimpel entstanden, der in den kommenden Tagen aufgelöst werden muss. In welche Richtung dieser aufgelöst wird, ist derzeit noch offen. Im Bereich von 2.000 USD befindet sich eine Widerstandszone die nicht ohne weiteres nach oben überwunden werden dürfte. Auch vor der „großen runden Zahl“ dürften die Marktteilnehmer Respekt haben. Entsprechend wird dem Wochenauftakt eine wichtige Rolle zukommen. Sollte der Ausbruch nach oben geschafft werden, sind auch die alten Rekordhochs erreichbar. Die kommenden Tage werden Aufschluss über den weiteren Verlauf geben.

Euro – kann wieder zulegen

Euro/USD

Der Euro hat in den letzten Tagen wieder zugelegt und stieg in den Bereich des Tops von Anfang Februar. Damit wurde die vermeintliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation nicht vollendet und ist somit auch nicht als solche zu bezeichnen. Die Indikatoren sind allerdings im überkauften Bereich angekommen und gestern wurde eine Art zusammengesetzter Shooting-Star generiert. Dies könnte zum Wochenauftakt dazu führen, dass ein erneuter Rückgang möglich wird.

Öl – Ziel erreicht, jetzt wieder nach oben

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Wenn man die Kurszielberechnung bei einem Dreieck zu Rate zieht, hat Öl das Abwärtspotenzial komplett ausgeschöpft. Am Tiefpunkt ist eine Hammerformation entstanden, von der aus eine neue kurzfristige Aufwärtsbewegung gestartet wurde. Die Indikatoren geben unterschiedliche Signale, weshalb hier keine Aussage möglich ist. Der übergeordnete Abwärtstrend ist allerdings weiterhin intakt.

