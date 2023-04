Die Gewinner der GOLDENEN BULLEN 2023 (FOTO)

München (ots) - Am Freitag, 31. März 2023 hat der Finanzen Verlag, eine Marke

der Börsenmedien AG, Kulmbach, zum 30. Mal die GOLDENEN BULLEN für herausragende

Leistungen in der Finanzwirtschaft verliehen. Insgesamt wurden die beliebten

Auszeichnungen, die Oscars der deutschen Finanzbranche, in 13 Kategorien

vergeben.



Joachim Wenning , der Vorstandsvorsitzende der Munich Re, wurde als "Unternehmer

des Jahres 2023" ausgezeichnet. Er wandelte die Problemtochter Ergo,

Deutschlands zweitgrößten Erstversicherer, zum Gewinnbringer und machte aus der

Munich Re eine wahre Geldquelle für Aktionäre.





Der neue "Fondsmanager des Jahres" heißt Dr. Thomas Schüßler . Er steuerte den"DWS Top Dividende"-Fonds seit Oktober 2005 souverän durch alle schwierigenBörsenphasen. Sein valueorientierter Anlagestil passe genau in die Zeit, lobtedie Jury.Die Produktpalette der "Fondsgesellschaft des Jahres" Allianz Global Investorsließ 2022 keine Wünsche offen. Neben den Megatrends der Zukunft liefert dasUnternehmen auch konkrete Antworten auf die Frage "Wie navigiere ich meinKapital durch 2023?" und schloss in der Gesamtbewertung aller Fonds am bestenab. CEO Tobias Pross nahm den Goldenen Bullen entgegen.Die österreichische Fondsboutique ARTS Asset Management setzt erfolgreich aufTotal-Return-Strategien. In einem turbulenten Marktumfeld konnten sich GründerLeo Willert und sein Team den Titel "Fondsboutique des Jahres" sichern.Die Auszeichnung "Fondsinnovation des Jahres" errang in diesem Jahr derboerse.de-Technologiefonds mit einer Kombination aus "Champions"-Aktien undeinem "Darwin-Portfolio". Dr. Thomas Dichtl und Thomas Müller von derboerse.de-Vermögensverwaltung nahmen die Auszeichnung entgegen.Den begehrten "Goldenen Bullen" in der Kategorie "ETF-Haus des Jahres" gewannSPDR , die ETF-Sparte von State Street Global Advisors . Die börsengehandeltenIndexfonds weisen nur einen minimalen Tracking Error auf. Markus Weis,SPDR-Deutschland-Chef, freute sich über die Auszeichnung.Eindrucksvoll wiederholte HSBC Deutschland den Vorjahressieg. Das"Zertifikatehaus des Jahres" aus Düsseldorf punktete mit hoher Handelsqualitätund vor allem exzellentem Service. Dazu gehört ein stetig wachsendesAusbildungsangebot via Internet und soziale Medien. Matthias Hüppe, LeiterPublic Distribution, nahm den Goldenen Bullen entgegen.Ebenso zum zweiten Mal in Folge wurde die ARAG ausgezeichnet. VorstandsmitgliedDr. Matthias Maslaton nahm den Preis für die "Versicherungsinnovation desJahres" entgegen. Der ARAG Aktiv-Rechtsschutz mit Soforthilfe verzichtet nichtnur auf Wartezeit, sondern kann sogar rückwirkend abgeschlossen werden. Einabsolutes Alleinstellungsmerkmal in der Branche.Zahnbehandlung und Zahnvorsorge müssen nicht teuer sein. Mit den neuenDental-Tarifen erleichtert die ERGO Kunden den Einstieg und verzichtet aufGesundheitsfragen, Risikozuschläge und Wartezeiten. Vorständin Frauke Fiegl undder Produktexperte Florian Knauer nahmen den Goldenen Bullen gemeinsam für das"Vorsorgeprodukt des Jahres" entgegen.Das VZ VermögensZentrum gewinnt in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge den"Goldenen Bullen" als "Vermögensverwaltung des Jahres" . Die Jury war erneutangetan vom Anlagevorschlag sowie der Präsentation vor dem Testkunden. VorstandMichael Huber und Generalbevollmächtigter Christian Lange, Leiter derKundenberatung, sicherten sich den Goldenen Bullen.Daniel Zindstein von der Zindstein Vermögensverwaltung gewann bereits zumdritten Mal nach 2016 und 2017 den Meistertitel als "Vermögensverwalter desJahres" . Der Triple-Sieger agierte im vergangenen Jahr sehr besonnen undantizipierte ein schwieriges Börsenjahr.Sascha Abel ist "Finanzberater des Jahres" . Der Wertpapierberater der TOPVermögensverwaltung aus Itzehoe holte unter 300 Teilnehmern die meisten Punktebeim Depot- und Wissenstest. Mit seinem Depot erreichte er das beste Verhältnisvon Rendite zu Risiko.Robo-Advisor versprechen, ohne hohe Kosten und ohne starke Schwankungen einVermögen aufzubauen. 2022 war das eine echte Herausforderung. Minveo hat sie ambesten gemeistert. Die Münchner holten sich den Titel "Robo-Advisor des Jahres". COO Johannes Schubert und CEO Matthias Gehrke freuten sich über den GoldenenBullen.Die Fotos der Preisträger können ab Montag, den 3. April 2023, unter https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.goldener-bulle.de%2F&data=05%7C01%7CLina.Ahlf%40boersenmedien.de%7C5221bc28678c44d2a1a908db31116468%7Ce86e49d5f156443891705899c86d6a9c%7C0%7C0%7C638157722981128921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aTbFP9zECN9CiAKcIxUh%2FTkTFD4qhKWx56Rz%2F9cvO%2Fw%3D&reserved=0abgerufen werden.Pressekontakt:Quadriga Communication GmbHKent Gaertnermailto:gaertner@quadriga-communication.de030-30308089-13Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/60313/5477492OTS: Börsenmedien AG