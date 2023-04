CGTN 50 Jahre später: China und Spanien verbindet eine tiefe Freundschaft und gemeinsamer Wohlstand

Peking (ots/PRNewswire) - Der chinesische Präsident Xi Jinping und der spanische

Premierminister Pedro Sanchez erörterten am Freitag wichtige Themen des globalen

Friedens und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Beide waren sich einig, dass

China und Spanien den Multilateralismus aufrechterhalten, den Weltfrieden

sichern und die verschiedenen globalen Herausforderungen durch Dialog und

Zusammenarbeit bewältigen sollten.



Sanchez besucht China im Rahmen des 50. Jahrestages der Aufnahme diplomatischer

Beziehungen. Vor dem hochrangigen Treffen besuchte er auch das Boao Forum for

Asia in der südchinesischen Provinz Hainan.