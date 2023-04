Twitter veröffentlicht in Teilen Empfehlungs-Algorithmen

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Twitter hat die Algorithmen, mit denen Tweets für einzelne Nutzer per Software herausgesucht werden, in großen Teilen öffentlich gemacht. Damit wolle man "Vertrauen durch Transparenz" schaffen, sagte Twitter-Besitzer Elon Musk am Wochenende in einer Online-Fragerunde. Von der Entfernung der kostenlosen Verifikations-Symbole, die am Samstag beginnen sollte, war derweil zunächst nicht viel zu spüren. Diverse Profile von Prominenten, die nicht für neuen Abo-Häkchen zahlen wollten, waren am Sonntag weiterhin verifiziert.

Musk hatte die Veröffentlichung der Empfehlungs-Algorithmen schon vor Monaten angekündigt - und Twitter löste das Versprechen schließlich am Freitag ein. Bei Twitter können sich die Nutzer Tweets entweder in chronologischer Reihenfolge anzeigen lassen oder von Software ausgewählt. Im letzteren Fall können in dem "Für-dich"-Bereich in die Auswahl auch Tweets von Profilen kommen, denen man eigentlich nicht folgt.