Autobauer erwarten höhere Produktion in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - In den Autofabriken in Deutschland rollen in diesem Jahr nach einer Branchenprognose mehr Fahrzeuge vom Band als zuletzt angenommen. Der Verband der Automobilindustrie geht nun von 3,79 Millionen produzierten Autos aus, rund 100 000 mehr als gedacht, wie die "Automobilwoche" berichtete. "Nachdem die Pkw-Produktion in Deutschland in den ersten beiden Monaten des Jahres etwas besser lief als erwartet, passen wir unsere Produktionsprognose nach oben an", sagte Verbandspräsidentin Hildegard Müller dem Magazin. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 3,52 Millionen Autos gebaut. Vor der Corona-Pandemie waren es 2019 rund 4,7 Millionen gewesen./bf/DP/jha