Neues DAX-Quartal hat Jahreshoch im Blick

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Wir erlebten eine sehr starke Woche, die selbst den Nasdaq in den Schatten stellte. Genau dies ist sehr gut im direkten Vergleich der internationalen Indizes zu sehen:

2023-04-01 Indizes Woche

Auf den Nasdaq und die Wall Street bin ich explizit in dieser Videoanalyse eingegangen:

Lass uns daher nun genauer hier auf den DAX am Sonntag blicken.

DAX läuft durch die alte Range

Der Wochenauftakt stand eher im Zeichen des Anlaufens vom Widerstand, der um 15.250 bis 15.300 Punkten verankert war. Es dauerte in der Tat bis zum Mittwochabend, bis wir hier ein klares Signal bekamen und in der Zwischenzeit war daher mehrfach das Livetrading von diesem Widerstand weg sehr ertragreich.

Als dieser Bereich dann auch per Schlusskurs überschritten wurde, legte der Index weiter zu. Immerhin war dies ein Kaufsignal im mittelfristigen Sinne. So skizzierten wir dies auch in der Morgenanalyse am 31.03.2023 an dieser Stelle (Rückblick):

20230330 DAX XETRA Wochenverlauf

Der Kurs drang weiter in die Range ein, die wir im Februar definiert hatten und näherte sich mit der Freitagsbewegung der Oberseite:

20230401 DAX XETRA Trendverhalten

Auf mittelfristiger Zeitebene sieht man diese Bewegung noch einmal deutlicher:

20230401 DAX XETRA Maerz

Wie weit kann dieses Momentum führen und kommen wir steht vielleicht bereits eine Gegenbewegung kurz bevor?

DAX-Ideen zum Wochenende

Mit Blick auf die übergeordnete Stimmung im Fear and Greed Index lässt sich keine Aussage treffen, denn die ist genau im neutralen Bereich:

2023-04-01 Fear and Greed

Damit könnte die Erholung im DAX auch noch weiter laufen, insbesondere, da die US-Indizes ebenfalls ein starkes Aufwärtsmomentum haben.

Mittelfristig ist das Jahreshoch im DAX weniger als 80 Punkte entfernt:

20230401 DAX XETRA mittelfristig

Im Bereich 15.650 bis 15.700 Punkte gab es im Februar zwar häufige Richtungswechsel, die auch schnell abliefen, doch dies ist keine "Garantie", dass es diesmal ebenso abläuft. Eine Rückkehr des Vertrauens in Bankenwerte, starke Chipwerte und zudem ein anziehender Konsum sind die Treiber, welche weiterhin am Markt für Käufe sorgen.

Zudem startet das neue Quartals und der neue Monat am Montag. Hierbei sind neue Anlagegelder zu erwarten, die insbesondere aus Sparplänen und auf Basis des jüngsten Kursgeschehens für weiteren Druck sorgen könnten.

Die morgige Eröffnung ist somit hochspannend. Starte gern mit mir gleich in den Handelstag - weitere Informationen und die Termine des Tages folgen hier.

Termine für die neue Woche

Einen ersten Blick auf die Quartalszahlen der Woche, die langsam zum Quartalsende auch ausdünnen, findest Du hier:

20230325 Earnings Aktien Woche

Im Wirtschaftskalender stehen zudem einige Daten verankert, die ich Dir stichpunktartig mit einbaue.

Wir starten am Montag mit dem S&P Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes für Deutschland, die EU und die USA. Zudem steht der ISM bezahlte Preise zum Wochenstart im Fokus.

Dienstag folgen Handelsbilanz aus Deutschland und die US-Werkaufträge.

Mittwoch dann die ADP Beschäftigungsänderung aus den USA sowie der S&P Global BME Gesamtindex jeweils wieder für die genannten Regionen der Welt und die US-Handelsbilanz.

Am Donnerstag stehen noch einmal die Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung vor dem großen Arbeitsmarktbericht am Freitag auf der Agenda - diese finden am Börsenfeiertag statt!

Die Zusammenfassung aller Tagestermine findest Du hier als Tabelle, an den jeweiligen Handelstagen gehe ich explizit auf die Termine des Tages ein:

2023-04-01 Wirtschaftsdaten Woche Mo-Mi

2023-04-01 Wirtschaftsdaten Do_Fr

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

