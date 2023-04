Erster Werktag mit vielen Sperrungen bei der Bahn im Ruhrgebiet

ESSEN/DUISBURG (dpa-AFX) - Im Ruhrgebiet müssen Pendler am Montag erstmals an einem Werktag mit zahlreichen Streckensperrungen und Umleitungen bei der Bahn zurechtkommen. Wegen Bauarbeiten ist die wichtige Verbindung zwischen Essen und Duisburg seit Freitagabend komplett gesperrt. Auch von Dortmund nach Münster und von Oberhausen ins niederländische Arnhem sind die Gleise während der Osterferien gesperrt.

Rund 20 Nahverkehrslinien und viele Fernzüge werden deshalb umgeleitet oder fallen aus. Bahnreisende müssen teilweise lange Umleitungen in Kauf nehmen oder in deutlich langsamere Busse umsteigen. Die Bahn habe die Bauarbeiten bewusst in die Ferien gelegt, weil dann weniger Berufspendler und keine Schüler unterwegs seien, sagte ein Sprecher.

Rund um Duisburg und Essen haben die Bauarbeiten dabei die größten Auswirkungen: Vom Fernverkehr werden die Städte an der wichtigen Ost-West-Achse zwischen Dortmund und Duisburg während der zwei Ferienwochen komplett abgeschnitten. ICEs und ICs halten nicht in Bochum, Essen und Mülheim/Ruhr.

Bei S-Bahnen und Nahverkehrszügen sind die Auswirkungen von Stadt zu Stadt unterschiedlich stark. Zwischen Essen und Duisburg fahren in den nächsten zwei Wochen nur Busse, am Bahnhof Mülheim/Ruhr hält zwei Wochen lang kein einziger Zug. Die Ersatzbusse auf der Strecke sollen aber "im dichten Takt" fahren, verspricht die Bahn./mhe/DP/jha