Seit einem Dreifachboden um 1.614 US-Dollar aus dem Zeitraum zwischen September und November 2022 kennt der Gold-Future keinen Halt und stieg infolgedessen bis Anfang Februar dieses Jahres auf 1.949 US-Dollar und damit über eine wichtige Kauftriggermarke um 1.879 US-Dollar an. Nach einem kleineren Rücksetzer ging es dann schließlich vom Sprungbrett EMA 200 im März wieder auf 2.009 US-Dollar steil aufwärts. Die letzten Tage sind von einer Seitwärtskonsolidierung innerhalb eines symmetrischen Dreiecks geprägt, auch bekannt als Wimpel.

Übergeordnet bullisch

Sollte die schnelle Variante einer Auflösung mit einem Kurssprung mindestens über 2.000 US-Dollar beim Gold-Future in den nächsten Tagen einsetzen, wären zunächst die Jahreshochs bei 2.009 US-Dollar an der Reihe, darüber würden weitere Anstiegschancen bis an die Niveaus von 2.050 und schließlich die Rekordstände um 2.075 US-Dollar eröffnet. Eine Flaggenbildung würde dagegen auf der Unterseite Abschläge bis auf 1.908 US-Dollar erlauben, sogar ein Rückläufer auf den einstigen Kauftrigger von 1.879 US-Dollar wäre noch problemlos. Darunter würde sich das Chartbild allerdings schon etwas eintrüben, Abschläge auf den übergeordneten Aufwärtstrend bestehend seit Ende letzten Jahres und den EMA 200 bei 1827 US-Dollar müssten dann eingeplant werden.