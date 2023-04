So langsam kommt der Silberpreis ins Laufen. Im Windschatten von Gold und den Unsicherheiten an den Finanzmärkten hat die Notiz zuletzt die Marke von 24 US-Dollar je Unze überschreiten können. Die Aufschläge liegen binnen weniger Wochen bei rund 20 Prozent. Doch die Silberaktien haben davon noch nicht wirklich profitieren können. So steht die Aktie von GR Silver Mining (0,10 CAD | 0,07 Euro; CA36258E1025) etwa dort, wo sie bereits zu Jahresanfang notierte.

GR Silver Mining: Analysten geben Kursziel von 0,50 CAD aus!

Dabei hat GR Silver Mining erst vergangene Woche eine neue Ressourcenschätzung für sein Plomosas-Projekt in Mexiko veröffentlicht (siehe hier). Demnach konnte die Ressource mehr als verdoppelt werden und liegt nun bei rund 150 Mio. Unzen Silberäquivalent. Die Analysten waren schon zuvor optimistisch für die Aktie. So hat Echelon ein Kursziel von 0,50 CAD für das Papier ausgegeben und sieht somit die Chance auf eine Verfünffachung. Dabei unterstellten die Analysten in der am 1. März publizierten Studie noch die vorherige Ressource und sahen eine Unterbewertung gegenüber der Peer Group von rund einem Viertel bezogen auf die Bewertung je Unze Silberäquivalent. Mit der Zeit sollte sich diese Unterbewertung auflösen, so Echelon.

Aktieninfo – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,10 CAD | 0,07 Euro

Aktienzahl: 334.819.258 (voll verwässert)

Börsenwert: 33,5 Mio. CAD

davon 63.025.295 Warrants (Durchschnittspreis 0,32 CAD) und 10.014.157 Option (Durchschnittspreis 0,42 CAD)

Große Aktionäre: First Majestic Silver (8,2%), Management & Insider (6,4%)

