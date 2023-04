Kiplin Metals begrüßt die Unterstützung von Kernenergie durch die Provinz Saskatchewan

2. April 2023 / IRW-Press / – Kiplin Metals Inc. (TSX-V: KIP) (das „Unternehmen“ oder „Kiplin“) hat sich den großen Uranproduzenten angeschlossen und begrüßt das Strategieprogramm der Regierung von Saskatchewan namens „Securing the Future: Saskatchewan's Critical Minerals Strategy“. Das Programm wurde am 27. März 2023 (*) angekündigt. Die Schwerpunkte des Plans umfassen: