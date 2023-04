GTChair stellt auf der CIFF Guangzhou neue Produkte vor und lässt sich dabei vom Weltraum inspirieren, um den richtigen Stuhl für die Zukunft zu entwerfen

GUANGZHOU, China, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- Chongqing Gaotian Industrial und Trade Co., Ltd. („GTChair") bringt die neue Roc-Pro-Serie auf den Markt, den weltweit ersten ergonomischen Stuhl, der das funktionale Skai Tundra-Kunstleder von Continental verwendet, sowie mehrere seiner Flaggschiff-Produktreihen – auf der 51. China International Furniture Fair („Guangzhou) („CIFF Guangzhou"), die vom 28. bis 31. März in Guangzhou abgehalten wird. GTChair stellt am Stand S19.2B11 im Canton Fair Complex aus.