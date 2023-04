DAX zum Quartalsstart von OPEC eingebremst

Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen:

Wir erlebten eine sehr starke Woche, die selbst den Nasdaq in den Schatten stellte. Genau dies ist sehr gut im direkten Vergleich der internationalen Indizes zu sehen:

2023-04-01 Indizes Woche

Dies führe den DAX zurück in die alte Range:

20230401 DAX XETRA mittelfristig

Sind damit die Jahreshochs direkt am Montag schon "sicher"?

DAX in engem Abstand zum Jahreshoch

Vor allem der Freitag zeigte noch einmal, wie stark das Momentum auf der Oberseite sein kann:

20230401 DAX XETRA Trendverhalten

Doch auch hier gab es wieder im Livetrading Trading-Ideen am Morgen, die gegen den Trend liefen und dennoch einen Gewinn erzielten:

Schau gern mit mir zusammen wieder im Livetrading-Webinar zur DAX-Eröffnung auf die ersten konkreten Trading-Ideen und deren Umsetzung ab 8.55 Uhr:

AndreasBernstein Livetrading DAX

Bis auf 80 Punkte kam der Index per Schlusskurs dem Jahreshoch nah und schloss damit den fünften Tag in Folge im Gewinn. Die Schlusskurse der Börse Frankfurt zeigen dies auf:

2023-03-31 DAX Boerse Frankfurt

In Summe ist damit das mittelfristige Bild zunächst weiter bullish zu werten:

20230401 DAX XETRA Maerz

Dafür spricht auch die Saisonalität. die ich Dir hier noch einmal für 30 Jahre DAX aufliste:

2023-04-01 DAX Seasonal

Schauen wir uns die ersten Kurse des Morgens an, ist jedoch eine etwas leichtere Tendenz zu spüren:

20230403 DAX Vorboerse

Hintergrund ist die Verknappung der OPEC-Fördermengen, die sich gleich positiv auf den Ölpreis auswirkt, aber negativ auf alle Unternehmen, welche hier auf das Erdöl angewiesen sind. Den Ölpreis mit dem Sprung über Nacht zeige ich Dir hier auf:

20230403 WTI Öl

Die heutige Eröffnung ist somit hochspannend. Starte gern mit mir gleich in den Handelstag - weitere Informationen und die Termine des Tages folgen hier.

Meine Tools und weitere Eckpunkte für das Trading (*)

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen.

LiveTradingRoom Anmeldung

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Termine zum neuen Wochenstart

Einen ersten Blick auf die Quartalszahlen der Woche, die langsam zum Quartalsende auch ausdünnen, findest Du hier:

20230325 Earnings Aktien Woche

Im Wirtschaftskalender stehen heute vor allem die Daten zum S&P Global Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbe im Vordergrund. Sie werden zunächste für Deutschland und später für die EU, England und die USA vermeldet.

Zudem ist 16.00 Uhr der ISM des verarbeitenden Gewerbes aus den USA spannend.

Als Zusammenfassung findest Du alle Tagestermine hier in dieser Tabelle mit den Prognosen aufgelistet:

Wirtschaftsdaten am 2023-04-03

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

