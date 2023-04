Wir schaffen Bankenkrisen ab!

Bochum (ots) - Die Unsicherheit am Bankenmarkt zeigt: Viele Bürger*innen haben

das Vertrauen ins System verloren. Zeit, dem mit Transparenz und Menschlichkeit

zu begegnen, findet GLS Bank Sprecherin Aysel Osmanoglu. Bilanzen in Höhen, die

das BIP eines Landes übersteigen, staatliche Absicherungen mit Steuergeldern für

Managementfehler: Viele Bürger*innen fragen sich in der aktuellen Lage, wie

diese Schieflagen entstehen. Wieso wird etwa eine Bank als systemrelevant

deklariert, während reine Luft, guter Boden und sauberes Wasser diese

Bezeichnung eigentlich verdienen? GLS Bank Sprecherin Aysel Osmanoglu stellt die

entscheidende Frage:



"Wem dienen Banken und ihre Finanzprodukte wirklich?"