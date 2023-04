First Tin Plc. - Aktualisierung der Taronga-Stromversorgung

3. April 2023, First Tin Plc ("First Tin") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/ , ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien, freut sich bekannt zu geben, dass es mit BID Energy Partners ("BID"), einem in Australien ansässigen Energieunternehmen, das sich auf die Strategie, Projektentwicklung und Durchführung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien spezialisiert hat, zusammengearbeitet hat, um eine Machbarkeitsstudie über die Möglichkeiten der Versorgung mit erneuerbaren Energien für das Taronga-Zinnprojekt in Australien zu erstellen. Das Projekt befindet sich im Besitz der 100%igen australischen Tochtergesellschaft von First Tin, Taronga Mines Pty Ltd ("TMPL").