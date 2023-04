Der anfänglich gefeierte CEO von Adidas, Kasper Rorsted, musste am 11. November 2022 seinen Posten vorzeitig räumen. Auslöser sind die schwache Aktienperformance, die Umsatzeinbrüche in China und bei manchem auch Zweifel an der Innovationskraft im Konzern gewesen. Der Umsatzrückgang in China hat auch einen beunruhigenden Faktor. Rorsted begründete die Umsatzeinbrüche vor allem mit den Corona-Lockdowns. Verluste durch die Lockdowns werden aber durch Boykottaufrufe gegen westliche Marken ausgeweitet. Um das Ruder wieder herumzureißen, wurde Bjørn Gulden mit Wirkung ab dem 1. Januar zum Mitglied des Vorstands und Vorstandsvorsitzenden der Adidas AG ernannt. Für Gulden stellt das Jahr 2023 einen Übergang dar, in dem gescheiterte Projekte seines Vorgängers abgeschrieben werden und für einen satten Verlust sorgen.

Zum Chart