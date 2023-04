Strathmore unterzeichnet Kooperationsvereinbarung mit Ur-Energy

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Kelowna, BC – 3. April 2023 – Strathmore Plus Uranium Corp. („Strathmore Plus“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: SUU – WKN: A3DQAW – FRA: TO3) freut sich, die Unterzeichnung einer Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarung (CNDA) mit Ur-Energy bekannt zu geben, um Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Projekte Agate, Beaver Rim und Night Owl des Unternehmens zu prüfen. Ziel des Abkommens ist es, die Durchführbarkeit einer ausgehandelten Geschäftstransaktion für die zukünftige Verarbeitung von Uran aus den Projekten von Strathmore in Wyoming in den nahe gelegenen Anlagen von Ur-Energy zu verarbeiten. Dazu gehören die in Betrieb befindlichen Lost Creek- und die genehmigten Shirley Basin-Projekte von Ur-Energy, die vollständig für die In-situ-Gewinnung, die Verarbeitung in der Anlage und die Entsorgung der Abraumhalden lizensiert sind. Strathmore erwartet kürzere Vorlaufzeiten für die Erschließung und die Produktion der eigenen Projekte, indem das Unternehmen auf die Erfahrung von Ur-Energy bei der Erteilung von Genehmigungen und der zukünftigen Nutzung ihrer vollständig lizenzierten Anlagen zurückgreifen kann.

Dev Randhawa, der CEO von Strathmore Uranium, kommentierte die Vereinbarung so: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit CEO John Cash und seinem starken technischen Team bei Ur-Energy. Unser Dank und unsere Anerkennung gilt John und Ur-Energy für den Abschluss des CNDA."

Über Ur-Energy

Seit 2006 hat Ur-Energy das Lost Creek In-situ-Rückgewinnungsprojekt in Wyoming erfolgreich genehmigen lassen, errichtet und betrieben, und dort mittlerweile 2,7 Millionen Pfund U3O8 produziert. Ur-Energy fährt derzeit die Förderung in seinem Lost Creek-Betrieb hoch. Die Projekte von Strathmore befinden sich in einem Umkreis von 100 Meilen um die Verarbeitungsanlage Lost Creek von Ur-Energy.

Im Jahr 2013 erwarb Ur-Energy die Vermögenswerte von Pathfinder Mines (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Areva, jetzt Orano) in Wyoming, einschließlich der Projekte Shirley Basin und Gas Hill. Die ehemaligen Shirley Basin-Minen von Pathfinder produzierten etwa 28 Millionen Pfund U3O8. Das Shirley Basin Projekt von Ur-Energy ist vollständig für die In-situ-Rückgewinnung zugelassen, entweder als Satellitenbetrieb zu Lost Creek oder als eigenständiger Verarbeitungsbetrieb, und verfügt außerdem über eine vollständig zugelassene Abraumanlage, die 11e (2)-Nebenproduktmaterialien annimmt, eine der wenigen Anlagen dieser Art in den USA. Die Grundstücke Agate und Night Owl von Strathmore sind beide weniger als 10 Meilen vom Projekt Shirley Basin von Ur-Energy entfernt.