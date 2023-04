BARCLAYS stuft ARCELORMITTAL auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat ArcelorMittal von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 37 auf 31 Euro gesenkt. Eine Arbeitsreise nach China stimmt Analyst Tom Zhang zwar positiv für die Aussichten der Hersteller von Eisenerz, jedoch negativ für die Stahlproduzenten aufgrund stärkerer chinesischer Konkurrenz, wie er in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb. So sieht er einerseits Spielraum für eine Erholung der Eisenerzpreise im zweiten Quartal. Zugleich rechnet der Experte jedoch nun damit, dass China weitaus mehr Stahl in diesem Jahr exportieren wird als zuvor von ihm angenommen. Dabei seien auch in Europa die Nachfragerisiken noch nicht komplett überwuden./tav/laVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2023 / 21:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ArcelorMittal Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 27,20EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: ARCELORMITTAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m