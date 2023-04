Deutsche Bank Research senkt Cancom auf 'Hold' - Ziel auf 34 Euro

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 06:53 / CET

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Cancom von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 34 Euro gesenkt. Der IT-Dienstleister habe einiges an Hausaufgaben zu erledigen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die endgültigen Geschäftszahlen. Dabei hob er vor allem die schwache operative Entwicklung im vergangenen Jahr hervor, wobei der Rückgang des Betriebsergebnisses sich im zweiten Halbjahr trotz Umsatzzuwächsen noch beschleunigt habe./tav/la

