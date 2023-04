Rally von Energiekontor erreicht 50-Tage-Linie

Die Energiekontor Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 69,20EUR gehandelt.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kursrally von Energiekontor hat nach über 17 Prozent Plus in vier Handelstagen am Montag die 50-Tage-Linie erreicht. Die Papiere des Entwicklers und Betreibers von Wind- und Solarparks erholten sich nach schwachem Jahresstart mit knapp über 70 Euro auf das höchste Niveau seit sechs Wochen.

