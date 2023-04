Synergien nutzen - Kräfte bündeln - Potential ausbauen / Engelhard Arzneimittel übernimmt Verantwortung für den Vertrieb im österreichischen Markt (FOTO)

Niederdorfelden/Frankfurt/Wien (ots) - Ab September 2023 gibt es eine

Veränderung in der Vertriebsstrategie von Engelhard in Österreich. Die beiden

beliebten OTC-Marken Prospan® und isla® - bis dahin vom österreichischen

Vertriebspartner Sanova betreut - werden dann direkt vom Engelhard-Headquarter

in Niederdorfelden bei Frankfurt übernommen. Konkret heißt das, dass Engelhard

zusätzlich zum deutschen Markt nun auch den österreichischen Markt betreut und

steuert.



Oliver Engelhard, CEO von Engelhard, und Wolfgang Wacek, CEO der Sanova Pharma

GesmbH, betonen beide die gute, langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit

zwischen Engelhard und Sanova in Österreich. "Seit Jahrzehnten sind wir uns in

gegenseitiger Partnerschaft verbunden, haben gemeinsam die Marken Prospan® und

isla® in Österreich aufgebaut und werden auch in Zukunft miteinander

partnerschaftlich arbeiten: Sanova wird Engelhard als Logistikpartner weiterhin

unterstützen."