Vor allem in Deutschland verschlechterte sich die Stimmung in den Industriebetrieben spürbar. In Frankreich trübte sich die Stimmung im März ebenfalls ein, aber nur leicht.

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im März weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank gegenüber dem Vormonat um 1,2 Punkte auf 47,3 Zähler, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein vorläufiges Ergebnis wurde damit etwas nach oben revidiert, nachdem zunächst ein Rückgang auf 47,1 Punkte gemeldet worden war. Analysten hatten mit einer Bestätigung der ersten Schätzung gerechnet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer