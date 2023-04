(Im letzten Absatz wurde die Angabe zur Ursache berichtigt.)

WUPPERTAL/ESSEN (dpa-AFX) - Ein Oberleitungsschaden in Wuppertal sorgt für Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr bei der Bahn. Auf der wichtigen Ost-West-Achse von Wuppertal nach Hagen könnten im Moment keine Züge fahren, sagte ein Bahnsprecher am Montag. Das hat massive Auswirkungen, weil auch im Ruhrgebiet die wichtige Strecke von Duisburg nach Essen für Bauarbeiten gesperrt ist - viele Fernzüge sollten deshalb eigentlich über Wuppertal umgeleitet werden. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, war zunächst unklar. Zu dem Oberleitungsschaden bei der Bahn sei es gekommen, als am Montagmorgen im Bahnhof Wuppertal-Langerfeld ein Güterwaggon bei Rangierarbeiten entgleiste./mhe/DP/mis