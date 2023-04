Mentale Stabilität - Bastian Schmidt gibt 5 Tipps, wie Unternehmer einen kühlen Kopf bewahren (FOTO)

Waldbröhl (ots) - Agenturinhaber und Berater stehen oft unter großem Druck: Sie

wollen endlich mit ihrem Unternehmen durchstarten, kommen jedoch trotz großer

Anstrengungen nicht über mittlere fünfstellige Beträge hinaus. Dies kann sich

zur ernsten Bedrohung für die Selbstständigen entwickeln - schließlich leiden

Motivation und Einsatzbereitschaft, wenn sie immer nur auf der Stelle treten.

Doch das muss nicht so sein, weiß Bastian Schmidt von umsetzer.de. Wie

Unternehmer mehr Leistung und Umsätze generieren können, hat der Experte im

Folgenden verraten.



"Viele Unternehmer suchen die Schuld bei sich und gehen davon aus, dass sie sich

einfach nicht genügend anstrengen", berichtet Bastian Schmidt. "Sie suchen schon

lange nach dem Erfolgsgeheimnis der High-Performer - dabei kommt es für

unternehmerischen Erfolg vor allem auf das ganz persönliche Mindset an. Die

meisten Menschen scheitern daran, dass sie ihr volles Potenzial bislang noch

nicht entdeckt und abgerufen haben." Der Gründer von umsetzer.de ist

Mindset-Experte sowie strategischer Unternehmensberater und hilft seinen Kunden

dabei, sich als Person und Unternehmer auf ein höheres Level zu bringen. Im

Folgenden hat er fünf Tipps verraten, wie Selbstständige, Agenturen und Berater

stets einen kühlen Kopf bewahren und mehr Leistung und Umsätze generieren

können.





Tipp 1: Sich der eigenen Glaubenssätze bewusst werdenVielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie sehr die eigene Arbeitseinstellungvon unseren inneren Glaubenssätzen und Überzeugungen geprägt ist. Gerade wennUnternehmer unter Druck stehen, kommen diese unbewussten Muster und blindenFlecken in der eigenen Wahrnehmung jedoch zum Vorschein: Oft reagieren Menschenauf äußere Probleme mit dem Aufschieben wichtiger Entscheidungen oder planlosemAktionismus. Wer sich dagegen als Unternehmer eine feste Identität aufgebaut undseine Gedanken und Emotionen unter Kontrolle hat, behält auch in schwierigenZeiten einen klaren Kopf und kann im entscheidenden Moment zielgerichtet seineLeistung abrufen.Dass diese Fähigkeit alles andere als angeboren ist, zeigt das erfolgreichsteobere Prozent in Sport und Wirtschaft: Selbst Legenden wie Cristiano Ronaldo,Lionel Messi oder der Boxer Mike Tyson arbeiteten stets mit Mental-Trainernzusammen. In sich die richtigen Glaubenssätze zu implementieren und an dereigenen Mentalität und Arbeitsmoral zu arbeiten, kann also jeder lernen. Hierkommt es darauf an, in einem ersten Schritt die selbstzerstörerischenVerhaltensmuster zu erkennen, die wir alle in uns tragen. Danach gilt es sichder ehrlichen Weiterentwicklung der eigenen Identität zu widmen, um jederzeitals der Unternehmer agieren zu können, der man in Wahrheit sein will. Ein