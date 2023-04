Unkorrekte Mieterhöhung / Schreiben war nicht ordnungsgemäß zugestellt worden (FOTO)

Berlin (ots) - Wenn die Miete erhöht werden soll, dann muss das entsprechende

Schreiben ordnungsgemäß zugestellt werden. Ein Vermieter in Baden-Württemberg

hatte sich nicht an die Regularien gehalten und scheiterte deswegen nach

Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS mit seinem Verlangen.



(Amtsgericht Kirchheim/Teck, Aktenzeichen 2 C 251/20)