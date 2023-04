Berlin (ots) -



- Immobilienpreise im ersten Quartal 2023 deutschlandweit um durchschnittlich

1,9 Prozent gesunken; Angebot zugleich um 2,1 Prozent gestiegen

- Wohnungen verzeichnen mit 3,1 Prozent einen stärkeren Preisrückgang als Häuser

(-0,6%)

- Der durchschnittliche Eigenkapitalanteil liegt aktuell bei rund 20 Prozent



Auch zum Jahresstart 2023 hat sich der Immobilienmarkt verhalten entwickelt.

Potenzielle Käufer bleiben trotz weiter rückläufiger Immobilienpreise noch

zurückhaltend. Eine aktuelle Auswertung von McMakler Research, der Plattform für

Immobilienmarktanalysen von McMakler, hat in einer Marktanalyse die Preis-,

Nachfrage- und Angebotsentwicklung sowie Finanzierungsdaten in den deutschen

Bundesländern sowie in den sogenannten A-Städten im ersten Quartal 2023

untersucht. Dabei wurden jeweils die Transaktions- und Angebotsdaten

berücksichtigt.*





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Marktanalyse von McMakler zeigt, dass die Preise für Wohnimmobilien imersten Quartal dieses Jahres bundesweit um 1,9 Prozent im Vergleich zumVorquartal zurückgegangen sind - im Vorjahresvergleich (Q1/2022 vs. Q1/2023)sogar um 6,2 Prozent. Die gestiegenen Zinsen für Immobilienkredite führten imGegenzug zu einem erhöhten durchschnittlich eingebrachten Eigenkapitalanteil ander Gesamtfinanzierung.Wohnungspreise sinken stärker als bei HäusernIm Vergleich zum vierten Quartal 2022 sind die Preise über alle Bundesländer und7-A-Städte hinweg deutlich gesunken. Anhaltend hohe Inflationsraten undgestiegene Zinsen zur Finanzierung von Immobilien haben weiterhin einenerheblichen Einfluss auf den Immobilienmarkt. Den stärksten Rückgang innerhalbder größten Städte verzeichneten Stuttgart (-4,7%), Frankfurt am Main (-3,9%)und Düsseldorf (-3,0%) für Wohnungen sowie Hamburg (-0,7%), Frankfurt am Main(-0,6%) und Köln (-0,6%) für Häuser.Im Bundesländervergleich war der Preisrückgang für Wohnungen in Bayern (-3,5%),Sachsen-Anhalt (-3,3%) und Schleswig-Holstein (-3,3%) am stärksten. Bei Häuserngingen die Preise am deutlichsten in Brandenburg (-1,8%), Schleswig-Holstein(-1,5%) und Hessen (-1,3%) zurück."Auch im ersten Quartal 2023 beobachten wir rückläufige Preise fürEigentumsimmobilien. Zwar hat sich der Preisrückgang im Vergleich zu denVorquartalen verlangsamt. Es lässt sich aber noch keine echte Stabilisierung desMarktes prognostizieren", erläutert Felix Jahn, Gründer und CEO von McMakler."Die anhaltende Zurückhaltung potenzieller Käufer lässt vielmehr daraufschließen, dass die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern noch nichtzusammenpassen. Der durchschnittlich eingebrachte Eigenkapitalanteil bei