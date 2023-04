BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 220 auf 217 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im Versicherungssektor erholten sich im Schaden- und Sachgeschäft zwar die Preise, die Gewinnmargen stünden aber noch weiter unter Druck, schrieb Analystin Claudia Gasparin in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Insofern wundert sich die Expertin, dass der Markt bei der Allianz wohl eine sofortige und vollständigen Margenerholung in dem Bereich einpreise, während der Kurs des Konkurrenten Zurich hiervon praktisch nicht profitiere. Gaspari hält diese Vorschusslorbeeren für überzogen./tav/laVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / 13:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 213,2EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 217

Kursziel alt: 220

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m