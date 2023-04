KfW IPEX-Bank mit starkem Geschäftsjahr 2022

Frankfurt am Main (ots) - "Trotz erheblicher wirtschaftlicher Herausforderungen

und dynamischer geopolitischer Entwicklungen kann die KfW IPEX-Bank auf ein

gutes Geschäftsjahr zurückblicken" , fasst Belgin Rudack, seit 1. April 2023 CEO

der KfW IPEX-Bank, zusammen. " Mit Neuzusagen in Höhe von 18,1 Mrd. EUR

untermauern wir die exzellente Marktposition der KfW IPEX-Bank als Partner der

deutschen und europäischen Industrie und Wirtschaft - wir konnten unsere Kunden

dabei unterstützen, auch in schwierigen Zeiten wichtige Investitionen zu

tätigen.



Von den Neuzusagen entfielen 17,5 Mrd. EUR (2021: 13,0 Mrd. EUR) auf das

originäre Kreditgeschäft und 0,6 Mrd. EUR (2021: 0,6 Mrd. EUR) auf Mittel zur

Refinanzierung von Banken aus dem Schiffs-, ERP- und Afrika-CIRR. Dabei

leisteten alle Geschäftssparten der KfW IPEX-Bank einen wichtigen Beitrag zum

Geschäftsergebnis.