Eneco eMobility überträgt Deutschlandgeschäft an LichtBlick

Rotterdam/Hamburg (ots) - Eneco eMobility hat sein Deutschlandgeschäft zum 1.

April an LichtBlick übertragen. Aus Eneco eMobility Germany wird LichtBlick

eMobility. LichtBlick eMobility bietet smarte Ladelösungen für Unternehmen und

Stadtwerke an und betreibt bundesweit 5000 Ladepunkte. LichtBlick ist der

führende Ökostromanbieter in Deutschland und beliefert 1,7 Millionen Menschen in

Haushalten und Unternehmen mit sauberer Energie.



LichtBlick und Eneco eMobility sind 100%-Töchter des niederländischen

Energiekonzerns Eneco. "Die Übertragung des Deutschlandgeschäfts an LichtBlick

ist ein logischer Schritt. Wir sehen hier enorme Synergien und Wachstumschancen.

Denn LichtBlick ist eine starke Marke mit einer großen Kundenbasis", sagt Leonie

Baneke, CEO von Eneco eMobility in Rotterdam.