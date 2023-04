Kommt ein neues Jahreshoch im Dax?

Für die aktuelle, feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche geben sich viele Beobachter optimistisch für die Entwicklung an den deutschen Aktienbörsen. Einige Analysten können sich hier sogar ein neues Jahreshoch beim Dax vorstellen. Allerdings gibt es auch weniger euphorische Stimmen. So seien zuletzt zwar die Sorgen in Bezug auf den Bankensektor gesunken, allerdings könnten die Probleme durchaus wieder in den Vordergrund rücken, heißt es. Zudem könnten ganz praktische Gründe für eine verhaltenere Börsenwoche sorgen: Etliche Anleger dürften die Ostertage für einen Urlaub nutzen und zuvor ihre Risiken reduzieren.

Zudem wird mit dem US-Arbeitsmarktbericht die voraussichtlich wichtigste Konjunkturnachricht der Woche am Karfreitag veröffentlicht, an dem die Aktienbörsen geschlossen sind und keine direkte Reaktion möglich ist. Der Bericht dürfte vor allem in Hinblick auf seinen vermuteten Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hin betrachtet werden. Sollten die Arbeitsmarktdaten stark ausfallen, so könnte dies die Hoffnungen auf eine nachlassende Straffung der US-Geldpolitik reduzieren. Die Hoffnung auf einen weniger rigiden Kurs der Fed hatte zuletzt zu den Kursgewinnen an den Aktienbörsen beigetragen. Wichtige Hinweise, wie es um den US-Arbeitsmarkt steht, liefert bereits am Mittwoch der Bericht des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP.