München (ots) -



- Mit neuer Recruiting-Kampagne positioniert sich Bain im Wettbewerb um

Top-Talente, die etwas bewegen möchten

- Gesucht werden mutige Persönlichkeiten, die bereit sind, neue Wege zu gehen

- Ausdrucksstarke Motive mit "echten Bainies" unterstreichen die zentralen

Themen persönliche Weiterentwicklung, nachhaltiger Impact, kollegiale Kultur

und Diversität



Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company startet in der

DACH-Region eine neue Recruiting-Kampagne. "Go Bold." wurde gemeinsam mit der

Münchner Agentur Serviceplan Campaign entwickelt und setzt auf klare

Botschaften, mit denen sich Bain als außergewöhnlicher Arbeitgeber positioniert.

Gesucht werden Persönlichkeiten, die an Zukunftsthemen arbeiten und alte

Denkmuster durchbrechen möchten.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Unsere 'Go Bold.'-Kampagne rückt einen ganz wesentlichen Aspekt unseresSelbstverständnisses in den Fokus: den Mut, neue Wege zu gehen", betontBain-Partner Nikolaus Zacher, zuständig für das Recruiting in Deutschland undÖsterreich. "Wir sind überzeugt, dass sich mit selbstbewussten Schritten dieZukunft definieren lässt. So treiben wir außergewöhnliche Veränderungen voran."Und er fügt hinzu: "Dafür sind wir stets auf der Suche nach neuen Kolleg:innenmit unterschiedlichsten Erfahrungen, Hintergründen, Perspektiven und Stärken.Denn diese braucht es für neue Wege."Authentizität als DifferenzierungsmerkmalBain positioniert sich im Wettbewerb um die künftigen Spitzenkräfte mitdifferenzierten und prägnanten Kernaussagen. Die zentralen Themen persönlicheWeiterentwicklung, nachhaltiger Impact, kollegiale Kultur und Diversität,aberauch die Chancen, die sich durch eine Beschäftigung bei Bain auftun, werdenmithilfe von eingängigen Botschaften auf den Punkt gebracht. Kreiert wurdendiese zusammen mit Serviceplan Campaign. Für eine besondere Ausdrucksstärke undAuthentizität sorgen die Bildmotive mit ausnahmslos "echten"Bain-Mitarbeiter:innen. Sie unterstreichen, dass Werte und Philosophie desUnternehmens im Arbeitsalltag tatsächlich gelebt werden. Zugleich zeigt sich dieVielfalt innerhalb der Teams.Eine Besonderheit war das Engagement der "Bainies" im Entstehungsprozess derKampagne. Mehr als zwei Dutzend waren als Sounding Board in den gesamtenEntstehungsprozess der Kampagne involviert. Weitere 20 Mitarbeitende waren Teildes Fotoshootings. "Die Teammitglieder unterschiedlichster Level und Funktionenwurden in alle Prozessschritte einbezogen und konnten durchgehend ihre Gedankenund Ideen einbringen", erklärt Christoph Everke, Managing Partner beiServiceplan Campaign in München. "Auf diese Weise ist es uns gelungen, den