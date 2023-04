High Tide präsentiert sich auf der Sequire Cannabis & Psychedelics Investor Conference am 5. April 2023

Präsentation am Mittwoch, 5. April 2023, um 15:00 Uhr EDT

CALGARY, AB, 3. April 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, gab heute bekannt, dass Vahan Ajamian, der Kapitalmarktberater von High Tide, das Unternehmen auf der bevorstehenden Sequire Cannabis & Psychedelics Conference am Mittwoch, den 5. April, um 15:00 Uhr EDT im Rahmen einer virtuellen Präsentation vorstellen wird.

Veranstaltung: Präsentation von High Tide Inc. auf der Sequire Cannabis & Psychedelics Conference

Datum: Mittwoch, 5. April 2023

Uhrzeit: 15:00 Uhr Eastern Daylight Time (21 Uhr MESZ)

Eine Anmeldung ist über den folgenden Link möglich: https://cannabis.sequireevents.com/

Vahan Ajamian

Vahan Ajamian (CPA, CA, CFA) verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzbereich, darunter sieben Jahre Erfahrung im Cannabissektor als einer der ersten Analysten, die diese Branche für Beacon Securities abdeckten. Seine Expertenmeinungen wurden häufig von Medien wie CBC, Marijuana Business Daily und BNNBloomberg zitiert. Vahan wurde außerdem von Business Insider für seine Aktien-Research und -Analyse zu einem der aufsteigenden Sterne („Rising Stars“) in der Cannabis-Investmentgemeinschaft ernannt. Er war früher unter anderem auch bei MedMen, TD Securities und KPMG LLP tätig.

Überblick über die Sequire Cannabis & Psychedelics Investor Conference

Die Cannabis- und Psychedelikabranchen wachsen wie Unkraut. Nehmen Sie an der Sequire Cannabis & Psychedelics Conference, einer kostenlosen virtuellen Veranstaltung, am Mittwoch, den 5. April 2023 von 10 bis 16 Uhr EDT teil. Kommen Sie mit uns auf eine Entdeckungsreise mit Rednern aus den führenden Unternehmen der Cannabis-, CBD- und Psychedelikabranchen sowie Keynotes und mehr.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, „Community-grown“ und auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.: