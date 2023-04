Goldman sieht bei RWE unterschätztes Wachstumspotenzial

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Ansicht der US-Investmentbank Goldman Sachs unterschätzt der Markt das mittelfristige Wachstumspotenzial aus eigener Kraft von RWE im Zusammenhang mit der staatlichen Förderung Erneuerbarer Energien in den USA und Europa. Deshalb nahm Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie die Bewertung der Aktien des Energiekonzerns beim Kursziel von 56 Euro mit "Buy" wieder auf.

Die staatlich subventionierten Investitionen in Erneuerbare Energien in den USA und der EU dürften den Umsatz von RWE weitaus stärker ankurbeln als bislang erwartet, glaubt Gandolfi. Er schätzt, dass sich die Investitionen von RWE bis 2027 im Vergleich zum aktuellen Niveau fast verdoppeln und das operative Ergebnis (Ebitda) aus Erneuerbaren Energien Jahr für Jahr um durchschnittlich 17 Prozent steigern werden.