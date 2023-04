Studie Unternehmen planen Einsparungen bei IT-Kosten / Von Foxit beauftragte Umfrage: Unternehmen meistern wirtschaftliche Herausforderungen durch Ersetzen teurer, wenig innovativer Technologien

Fremont, Kalifornien, USA (ots) - Foxit (https://www.foxit.com/de/) , ein

führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und

-Dienstleistungen, veröffentlichte heute die Ergebnisse einer Studie der

Enterprise Strategy Group (ESG). Darin untersuchte ESG, wie leitende Angestellte

in Europa und den USA im aktuellen makroökonomischen Klima mit

Technologie-Investitionen umgehen. Der von Foxit in Auftrag gegebene Bericht mit

dem Titel "Balancing Tech Investment and Cost Cutting in the Face of

Macroeconomic Uncertainty" (dt.: Ausgleich von Technologieinvestitionen und

Kostensenkungen im Angesicht makroökonomischer Unsicherheit) zeigt, dass

Führungskräfte angesichts steigender Inflation und Zinssätze sowie einer sich

abschwächenden Weltwirtschaft die Ausgaben für Technologie reduzieren wollen.



Der Bericht stützt sich auf die Ergebnisse einer Umfrage unter mehr als 500 VP-

und C-Suite-Führungskräften in Nordamerika und Europa und zeigt, dass

Führungskräfte Kostensenkungen priorisieren, um die Rentabilität zu erhalten und

extremere Maßnahmen wie Entlassungen zu vermeiden. Die Umfrage wurde im November

des vergangenen Jahres durchgeführt.