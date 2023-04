Corona-Schlussrechnung der Messewirtschaft Beißende Widersprüche bleiben

Berlin (ots) -



- 670 Messen in der Pandemie gestrichen

- Kurzarbeit hat das Schlimmste verhindert

- Hilfsfonds ging ins Leere



Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Messeverbote haben tiefe Spuren in

der deutschen Messewirtschaft hinterlassen: fast 670 gestrichene Messen seit

März 2020, bis zu 87 Prozent weniger ausstellende Unternehmen und Besucher auf

den wenigen veranstalteten Messen zwischen den Lockdowns sowie mehr als 60

Milliarden Euro gesamtwirtschaftliches Minus und rund zehn Milliarden Euro

weniger Steuereinnahmen. Das ist die Schlussrechnung der Branche zum Auslaufen

der Corona-Normen im Infektionsschutzgesetz am Karfreitag. In der Hochphase der

Pandemie konnten bis zu 180.000 Arbeitsplätze in der Branche nur noch durch

Kurzarbeit gesichert werden. Wegen lange fehlender Öffnungsperspektive haben

ungezählte Fachkräfte dennoch die Messewirtschaft verlassen. Nach mehr als zwei

Jahren Eiszeit haben sich Messen im dritten Jahr unter Corona-Bedingungen seit

dem vergangenen Frühjahr als enormer Anziehungspunkt bewiesen.