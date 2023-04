Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Global PRIORITY Summit des FII Institute - Tag eins

Auf dem Global Priority Summit, der führende Politiker und internationale Entscheidungsträger zusammenbringt, wurden am ersten Tag der Podiumsdiskussionen die wichtigsten globalen Probleme diskutiert und Ideen ausgetauscht, um umsetzbare Lösungen für die Zukunft zu entwickeln.

MIAMI, 3. April 2023 /PRNewswire/ -- Am ersten Tag des zweitägigen Global PRIORITY Summit des FII Institute, an dem insgesamt 86 weltbekannte Redner teilnehmen werden, waren über 700 Delegierte anwesend. Das Forum steht im Einklang mit der Initiative der Stadt, ein Technologie- und Innovationszentrum zu werden, und wird im Faena Forum in Miami Beach in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister der Stadt Miami, Francis X. Suarez, veranstaltet.