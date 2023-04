Der Preis für wegweisende Gründungen und Menschen, die weiterdenken - jetzt für den KfW Award Gründen bewerben!

Berlin/Frankfurt am Main (ots) -



- Online-Bewerbung vom 1. April bis zum 1. Juli möglich

- Teilnehmen können Unternehmen ab Gründungsjahr 2018

- Prämiert wird je ein Unternehmen pro Bundesland, der Bundessieg sowie ein

Sonderpreis

- Weitere Preise: KfW Capital Award für "Best Female Investor" und "Best Impact

Investor"

- Die Awards sind insgesamt mit 45.000 Euro dotiert



Die Bewerbungsphase für den diesjährigen KfW Award Gründen ist gestartet.

Teilnahmeberechtigt sind junge Unternehmen sowie Start-ups aller Branchen ab

Gründungsjahr 2018. Auch Firmen, die im Rahmen einer Nachfolge übernommen

wurden, können sich bewerben. Alle Unternehmen müssen ihren Sitz in Deutschland

haben. Besonders motiviert werden sollen in diesem Jahr vor allem auch junge

Gründerinnen und Gründer.