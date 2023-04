MCI unter Österreichs besten Arbeitgebern

--------------------------------------------------------------

Innsbruck (ots) - trend-Ranking 2023 reiht MCI unter die besten 300 ArbeitgeberÖsterreichs | Top in Kategorie "25 beste Newcomer" | Hohe WeiterempfehlungausschlaggebendAuch dieses Jahr zählt MCI | Die Unternehmerische Hochschule® zu den bestenArbeitgebern Österreichs. Dies bestätigt das kürzlich veröffentlichteArbeitgeber-Ranking des Wirtschaftsmagazins trend in Kooperation mit dereuropäischen Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu und demMarktforschungsunternehmen Statista. Besonders erfreulich ist auch diehervorragende Platzierung des MCI in der Kategorie der "25 besten Newcomer".Für die Erhebung wurden über 1.400 Arbeitgeber in Österreich identifiziert, diedie Mindestvoraussetzung von 200 Mitarbeitenden erfüllen und den vordefiniertenBranchen zugeordnet wurden. Insgesamt flossen mehr als 200.000 Urteile in dasRanking ein, das auf einer anonymen Onlinebefragung von Arbeitnehmer:innen,trend-Leser:innen und Mitgliedern von kununu und Xing basiert. Zusätzlich wurdenBewertungen auf kununu sowie das Ranking des Vorjahres mitberücksichtigt. Dengrößten Einfluss auf das Gesamtergebnis hatte aber dieWeiterempfehlungsbereitschaft für den eigenen Arbeitgeber.Brigitte Auer , Leiterin MCI Recruiting & Personalentwicklung , freut sich überdas Ergebnis: " Unsere Mitarbeiter:innen in Lehre, Forschung, Management undAdministration geben täglich ihr Bestes und sind maßgeblich für den Erfolg derUnternehmerischen Hochschule® verantwortlich. Umso mehr freut es uns, dass siedas Umfeld und die Angebote schätzen, die wir ihnen bieten. Wir sehen es alswichtigen Auftrag, unseren Mitarbeiter:innen Gestaltungsraum und Perspektiven zugeben, Möglichkeiten der Weiterentwicklung zu offerieren, sie zu begleiten, zuunterstützen und ein Klima zu schaffen, das von Offenheit, Vertrauen undTeamspirit geprägt ist."Mehr Informationen Klicken Sie Hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/4884-mci-unter-oesterreichs-top-arbeitgebern)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527mailto:patricia.pichler@mci.eduhttp://www.mci.eduWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/66904/5478351OTS: MCI Austria