Openbank überschreitet die Marke von zwei Millionen Kunden weltweit

Hamburg/Madrid (ots) - Openbank, die 100 % digitale Bank der Santander-Gruppe,

hat in allen Märkten, in denen sie tätig ist, die Marke von insgesamt zwei

Millionen Kunden überschritten. Die Bank hat ihren Kundenstamm in den letzten

fünf Jahren verdoppelt und ihr Geschäftsmodell durch einen internationalen

Expansionsplan gefestigt, der zu einer Präsenz in Spanien, Deutschland,

Portugal, den Niederlanden und Argentinien geführt hat.



Nach über 28 Jahren Geschäftstätigkeit in Spanien begann Openbank Anfang 2020

ihre internationale Expansion nach Deutschland, in die Niederlande und nach

Portugal. Im Laufe des letzten Jahres hat sich der Kundenstamm der Bank in

diesen Ländern trotz des sich verändernden wirtschaftlichen Umfelds um

durchschnittlich mehr als 40 % erhöht, die Einlagen sind um 50 % gestiegen. Dank

des Rückhalts, der Solvenz und der Sicherheit durch die Santander-Gruppe ist die

Openbank in allen Märkten, in denen sie vertreten ist, einer der wichtigsten

Anbieter von Sparprodukten und Zahlungskarten.