Green Shift startet in den Börsenhandel im Marktsegment OTCQB

Toronto, Ontario – 3. April 2023 / IRW-Press / – Green Shift Commodities Ltd. (TSXV: GCOM), („Green Shift“, „GCOM“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/play/green-shift-commodities-advancing-ur ... ) (TSXV:GCOM) (OTCQB:UWEFF) freut sich bekannt zu geben, dass der Börsenhandel der Stammaktien des Unternehmens im Marktsegment OCTQB unter dem Börsenkürzel UWEFF aufgenommen wurde. Die Börsennotierung ergänzt die kürzlich erfolgte Zulassung von GCOM zum elektronischen Clearing und zur Abwicklung über die Depository Trust Company in den Vereinigten Staaten.

Trumbull Fisher, CEO und ein Director von GCOM, erklärt: „Die Börsennotierung im Marktsegment OTCQB ist ein wichtiger Meilenstein für GCOM, da sie die Präsenz des Unternehmens bei den US-Anlegern steigern und unsere Aktionärsbasis erweitern wird. Wichtig ist vor allem, dass diese Börsennotierung zu einem Zeitpunkt erfolgt, in der sich unser Unternehmen in einer bedeutenden Wachstumsphase befindet. Wir haben vor kurzem mehrere strategische Übernahmetransaktionen abgeschlossen, die unser Portfolio erweitert und unsere Position als ‚First Mover‘ in der Lithiumexploration im Hartgestein in Argentinien gefestigt haben. Wir hoffen, unseren Aktionären auch weiterhin eine entsprechende Wertschöpfung bieten zu können und halten an unserer Vision fest, die Zukunft nachhaltiger zu gestalten.“

Das Marktsegment OTCQB ist eine Börsenhandelsplattform in den Vereinigten Staaten, die von der OTC Markets Group betrieben wird. Der OTCQB-Markt gilt als wichtigster Börsenplatz für US-amerikanische und internationale Unternehmen im Entwicklungsstadium, denen es ein Anliegen ist, ihren Anlegern in den USA eine hochwertige Handelsplattform und Informationsvermittlung anzubieten. Um zur Börse zugelassen zu werden, müssen Unternehmen eine laufende Finanzberichterstattung vorweisen, die Prüfung zur Einhaltung eines Mindestkurses bestehen und jährlich ein Verfahren zur Verifizierung und Managementzertifizierung absolvieren. Die Qualitätsnormen des OTCQB-Marktes gewährleisten ein hohes Maß an Transparenz sowie den Einsatz von Technologien und Regulierungsmaßnahmen, um die Anleger besser zu informieren und den Handel optimaler zu gestalten.