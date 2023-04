Scholz für Schengen-Beitritt Rumäniens bis Ende des Jahres

BUKAREST (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich bei seinem Besuch in Rumänien für einen schnellen Beitritt des Landes zum europäischen Schengen-Raum ohne Grenzkontrollen stark gemacht. Ziel sei es, "dass Rumänien in diesem Jahr endlich die Vollmitgliedschaft im Schengen-Raum erhält", sagte Scholz am Montag nach einem Treffen mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis in Bukarest. Rumänien erfülle inzwischen alle Kriterien, die dafür notwendig seien. Auch Iohannis zeigte sich zuversichtlich, dass der Beitritt bis Ende des Jahres gelingen kann.

Die Aufnahme der beiden EU-Länder Rumänien und Bulgarien in den Schengen-Raum war im Dezember vor allem am Widerstand Österreichs gescheitert. Deutschland hatte sich schon damals dafür eingesetzt. Einen Teil der Schengen-Regeln wenden Rumänien und Bulgarien bereits an, doch werden die Kontrollen an den EU-Binnengrenzen zu ihnen bislang aufrechterhalten.

Neue Mitglieder können nur einstimmig aufgenommen werden. Rumänien und Bulgarien warten seit 2011 auf den Beschluss. Die Regierung in Wien hatte seine Ablehnung damit begründet, dass zu viele Migranten über Rumänien illegal nach Österreich kämen.