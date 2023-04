Kupfer: Industriemetall mit der besten Performance in diesem Jahr!

Die Kupferpreise werden in diesem Jahr auf ein Rekordhoch steigen, da ein Wiederaufschwung der chinesischen Nachfrage die Gefahr birgt, dass die bereits geringen Lagerbestände aufgebraucht werden, so die Prognose des weltweit größten privaten Metallhändlers Trafigura.

Quelle: FT und Goldman Sachs

Die weltweiten Lagerbestände des Metalls, das in allen Bereichen - von Stromkabeln über Elektroautos bis hin zu Gebäuden - verwendet wird, sind in den letzten Wochen rapide auf den niedrigsten saisonalen Stand seit 2008 gesunken, so dass nur ein geringer Puffer verbleibt, falls die Nachfrage in China weiter ansteigt.

Kostas Bintas, Co-Leiter für Metalle und Mineralien bei Trafigura, dem in Singapur ansässigen Handelshaus, sagte, dass die Kupferpreise wahrscheinlich den im März 2022 erreichten Höchststand von 10.845 US$ pro Tonne übertreffen und sogar 12.000 US$ pro Tonne erreichen könnten.

Niedrige Kupfervorräte

Goldman Sachs geht davon aus, dass der Welt bis zum dritten Quartal dieses Jahres die sichtbaren Kupfervorräte ausgehen werden, wenn die Nachfrage in China weiterhin so stark ansteigt wie im Februar.

Nach Angaben der Bank stieg die chinesische Kupfernachfrage im vergangenen Monat um 13 % im Vergleich zum Vorjahr, nachdem die Aktivitäten nach dem Mondneujahr, das in diesem Jahr früher als im letzten stattfand, wieder anzogen. Die Bank prognostiziert, dass der Kupferpreis in naher Zukunft 10.500 US$ pro Tonne erreichen könnte, bevor er bis 2025 auf 15.000 US$ ansteigt.

"Die Zukunftsaussichten sind außerordentlich positiv", sagte Jeffrey Currie, globaler Leiter der Rohstoffforschung bei Goldman Sachs.

15% Kupfer-Angebotsdefizit bis 2030

Er fügte hinzu, dass "wie Öl in den 2000er Jahren, man Kupfer in den 2020er Jahren absolut lieben muss", und bezog sich dabei auf die 5 %ige Angebots-Nachfrage-Lücke, die dazu führte, dass der Brent-Rohölpreis von 20 $ auf fast 150 $ pro Barrel anstieg, während für Kupfer in diesem Jahrzehnt ein Defizit von 15 % erwartet wird.

Beste Performance aller Industriemetalle in diesem Jahr

Kupfer war in diesem Jahr mit einem Plus von 6 % das Industriemetall mit der besten Performance, während andere Metalle wie Zink und Nickel aufgrund der allgemeinen Schwäche der Finanzmärkte gefallen sind.

Quelle: https://tradingeconomics.com/commodity/copper

Dennoch sagten mehrere Strategen und Händler, dass die Rohstoffpreise die Markterwartungen hinsichtlich der Angebotsdefizite nicht ausreichend widerspiegeln.

Kupfer: Das Industriemetall der Zukunft!

Kupfer ist für die Dekarbonisierung von entscheidender Bedeutung, da der Ersatz fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien große Mengen des Metalls erfordert, um die Elektrizität über größere Entfernungen von diffusen Wind- und Solarparks zu den Haushalten und Fabriken zu transportieren, die sie verbrauchen.

Metallanalysten zufolge hat sich die Nachfrage nach Kupfer beschleunigt und wurde durch die Industriepolitik für saubere Energie in den USA und Europa, die auf Elektrifizierung setzt, in die Höhe getrieben.

Experten aus dem Bergbausektor sagen, dass es immer schwieriger wird, das Angebot an Kupfer zu erhöhen, da die Kupferqualität sinkt. Der Bergbau-Milliardär Robert Friedland sagte der Financial Times, er habe 28 Jahre gebraucht, um die riesige Kamoa-Kakula-Mine in der Demokratischen Republik Kongo zu entwickeln, die bis Ende nächsten Jahres 650.000 Tonnen liefern soll.

Während wir 2021 25 Millionen Tonnen Kupfer verbraucht haben, benötigen wir 2023 bereits über 40 Millionen Tonnen.

Erschöpfte Lagerbestände können die Rohstoffpreise schwanken lassen, und ein plötzlicher Preisanstieg kann Produzenten, Händlern und Verbrauchern Probleme bereiten, genügend Barmittel zu finden, um die Margenanforderungen zu erfüllen und einen Liquiditätsengpass zu vermeiden.

Die Welt braucht dringend neue Kupfervorkommen und diese Unternehmen sind auf einem guten Weg:

Hannan Metals

Hannan Metals (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/hannan-metals-l ...) arbeitet an seinem aussichtsreichen San Martin Kupfer-Silber-Projekt in Peru. Das Kupfer-Gold-Projekt Valiente (Peru) und ein Zink-Silber-Projekt in Irland runden das Portfolio ab.

Erst vor wenigen Tagen verkündet Hannan Metals die erfolgreiche Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung, um bis zu 100 % des Kupferporphyrprojekts Cerro Rolando zu erwerben, das sich im paläozänen metallogenen Gürtel 100 km nordwestlich von Calama in der Region 2 im Norden Chiles befindet.

Das Projekt Cerro Rolando stellt für das Unternehmen einen wichtigen strategischen Schritt nach Chile dar, einem der besten und reichhaltigsten Kupferabbaugebiete Lateinamerikas, und kommt den Stärken des Unternehmens bei der Definition von Kupfervorkommen in Lateinamerika zugute. Der Erwerb bietet Hannan einen kostengünstigen Einstieg, um kurzfristig ein hochwertiges Porphyr-Kupfer-Explorationsziel zu erproben, während man auf die Bohrgenehmigungen für die riesigen und umfangreichen peruanischen Liegenschaften wartet.

Torq Resources

Torq Resources ( https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources- ...) ist in Chile im Besitz hervorragender Beteiligungen im Kupfer- und Goldbereich.

Nachdem man Anfang März eine ‚Best-Efforts-Privatplatzierungsfinanzierung‘ über mindestens 4,0 Millionen C$ und bis zu 6,26 Millionen C$ angekündigt hat, verkündet man vor einigen Tagen den Beginn des ersten Bohrprogramms auf dem Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia , das sich im erstklassigen Maricunga-Gürtel im Norden Chiles, etwa 100 Kilometer (km) östlich der Stadt Copiapo, befindet. Das Projekt Santa Cecilia liegt unmittelbar neben dem Projekt Norte Abierto, das sich im Besitz von Newmont und Barrick befindet und die Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten Caspiche und Cerro Casale umfasst.

Quelle: Torq Resources

Das erste Bohrprogramm bei Santa Cecilia wird voraussichtlich insgesamt etwa 15.000 Meter (m) in den nächsten 14 Monaten umfassen, wobei zwischen Juni und September eine viermonatige Pause wegen des chilenischen Winters vorgesehen ist. Etwa 7.000 m der Bohrungen werden voraussichtlich im Jahr 2023 stattfinden.

Aurania Resources

Aurania Resources (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) ist in Südamerika aktiv und konzentriert sich dabei besonders auf das spannende The Lost Cities Projekt im Andengebirge mit seinen Gold- und Kupfervorkommen. Es liegt im Jurassic Metallogenic Belt unweit vom berühmten Fruta del Norte Projekt.

Die neusten Nachrichten konnten wir in einem gemeinsamen Interview auf der PDAC 2023 in Toronto für Sie in Erfahrung bringen. Aus erster Hand konnten wir Dr. Keith Baron über den derzeitigen Entwicklungsfortschritt befragen:

Tudor Gold

Eine weitere hochspannender (Gold)-Kupferaktie ist Tudor Gold Corp. (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/tudor-gold-corp ...) mit seiner Goldstorm Lagerstätte in British-Columbia (Kanada). Insgesamt konnte das Unternehmen bei der am 24. März 2023 veröffentlichten Aktualisierung der Mineral-Ressourcenschätzung alleine in der Indicated (abgeleiteten) Kategorie 2,180 Milliarden Pfund Kupfer, 112,44 Millionen Unzen Silber und 23,38 Millionen Unzen Gold nachweisen.

Erfreulicherweise konnten die Erzgrade sehr deutlich gegenüber der 2021er Ressourcenschätzung gesteigert werden. So stiegen beispielsweise die Goldgehalte um 38% von 0.66 g/t auf 0,91 g/t. Die Kupferwerte haben sich sogar um 157% von 0,06% auf 0,155% erhöht.

Die Gesamtressource in allen Kategorien konnte signifikant auf 30,72 Millionen Unzen Gold Eq ausgeweitet werden.

Quelle: Tudor Gold Corp.

Hier sind die Höhepunkte der aktualisierten Mineralressourcenschätzung für die Goldstorm-Lagerstätte beim Projekt (MRE):

Indicated (angezeigte) Mineralressource von 23,37 Millionen Unzen (Moz) Goldäquivalent (Gold Eq) innerhalb von 641,93 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Erzgehalt von 1,13 g/t Gold Eq; bestehend aus:

18,75 Moz Gold (Au) mit 0,91 g/t, 112,44 Moz Silber (Ag) mit 5,45 g/t und 2,18 Milliarden Pfund (Blbs) Kupfer (Cu) mit 0,15 %.

Inferred (abgeleitete) Mineralressource von 7,35 Moz Gold Eq innerhalb von 233,90 Mt mit einem Erzgehalt von 0,98 g/t Gold Eq.

Ken Konkin, CEO von Tudor Gold, konnten wir erst vor wenigen Tagen per online Interview zum aktuellen Stand befragen:

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

