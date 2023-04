PUMA - Abprall am 50er-EMA erwartet

Zuvor hieß es im Insight: "Das Kursziel um 55 Euro wurde am heutigen Donnerstag erreicht, der 50er-EMA im weiteren Kursverlauf am Tageshoch. Es könnte nun zu einem nachhaltigen Abprall am 50er-EMA nach unten kommen. Bisher zeigen die Papiere keine Anzeichen für einen Abprall nach unten und zieht weiter hoch. Sollten sich die Aktien nachhaltig über dem 50er-EMA halten können, könnte eine weitere Long-Position erwogen werden." Die Aktien von PUMA pendeln weiterhin um den 50er-EMA. Spekulative Investoren könnten eine Short-Chance erwägen und diese über dem Verlaufshoch bei 56,88 Euro absichern.

