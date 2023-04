Verzicht auf Selbstschutz der neuen Regierungsflieger wird geprüft

BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts hoher Kosten und langer Einbauzeiten erwägt das Verteidigungsministerium den Verzicht auf ein Selbstschutzsystem gegen Angriffe in den neuen Regierungsfliegern vom Typ A350. Ein derartiges System sei derzeit am Markt nicht verfügbar und müsste mit hohem Kosten- und Zeitaufwand entwickelt werden, teilte das Ministerium am Montag in Berlin mit. Es zeichne sich aber ab, dass ein Einbau technisch grundsätzlich möglich wäre.

Allerdings würde dies einen dreistelligen Millionenbetrag kosten und pro Flugzeug mehrere Monate in Anspruch nehmen, was die Verfügbarkeit stark einschränken würde. Bei den Hauptnutzern der Maschinen - das sind der Bundespräsident, der Bundeskanzler und die Außenministerin - werde derzeit eine Befragung mit dem Vorschlag durchgeführt, auf eine entsprechende Ausrüstung zu verzichten. Für Flüge in Einsatz- und Risikogebiete könne stattdessen der sehr gut geschützte Militärtransporter A400 M genutzt werden.