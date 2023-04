Rheinmetall will in der Ukraine eingesetzte westliche Waffen warten

DÜSSELDORF/BUKRAEST (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall richtet in Rumänien ein Wartungs- und Logistikzentrum für Panzer, Haubitzen und Militärfahrzeuge ein, die der Ukraine vom Westen zur Verteidigung geliefert wurden. Die Servicestation in Satu Mare in der Nähe der rumänisch-ukrainischen Grenze soll noch im April den Betrieb aufnehmen, wie ein Unternehmenssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Montag bei einem Besuch in der rumänischen Hauptstadt Bukarest, es gelte sicherzustellen, dass in der Ukraine eingesetztes Gerät auch ständig repariert werde und zur Verfügung stehe. Dabei sei es wegen der Besonderheit dieses Krieges so, dass es Reparaturmöglichkeiten außerhalb der Ukraine, aber dicht an der Grenze gebe - nicht nur an einer Stelle. Er sei froh, "dass so viele europäische Mitgliedstaaten bereit sind, das mit uns gemeinsam voranzubringen", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis.