Die Goldene Uhr des internationalen Süßwarenhandelsverband SWEETS GLOBAL NETWORK e. V. (SG) geht 2023 an Karl Heinz Einhäuser, Viba sweets GmbH, Schmalkalden (FOTO)

Schmalkalden (ots) - Die höchste Auszeichnung der deutschen Süßwarenwirtschaft -

die "Goldene Uhr des internationalen Süßwarenhandelsverband SWEETS GLOBAL

NETWORK e. V. (SG) - geht in diesem Jahr an Karl Heinz Einhäuser, Mitinhaber der

Viba sweets GmbH, Schmalkalden.



Im Rahmen des diesjährigen SG Frühjahrsempfangs und des zentralen Galaabends im

Hotel "Grand Elysee", der am 24.3.2023 mit rund 300 Spitzenvertretern der

deutschen Süßwarenwirtschaft in Hamburg stattfand, wurde Karl Heinz Einhäuser,

Beiratsvorsitzender der Viba sweets GmbH aus Schmalkalden, mit der 99. "Goldenen

Uhr des SG", ausgezeichnet.