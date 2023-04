Texte schreiben mit Künstlicher Intelligenz/ Chatbots und KI haben das Potenzial die Arbeit vieler Beschäftigten deutlich zu verändern

Dortmund (ots) - Knapp die Hälfte der Beschäftigten aller Altersgruppen und

Berufssektoren verfassen im Rahmen ihrer Tätigkeit regelmäßig kurze Notizen.

Kurze Texte von ein bis fünf Seiten schreiben weitere 40 Prozent. Lediglich 3,5

Prozent der Beschäftigten verfassen auch Texte von 25 Seiten. Dies zeigen Zahlen

der repräsentativen Beschäftigtenbefragung "Digitalisierung und Wandel der

Beschäftigten" (DiWaBe) aus dem Jahr 2019, welche die Bundesanstalt für

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) im Kompaktbericht "Schreiben von Texten

durch KI - Betroffene Beschäftigtengruppen, Chancen und Risiken" kürzlich

veröffentlicht hat.



Die Befragungsergebnisse zeigen, dass je höher das Anforderungsniveau einer

Tätigkeit ist, desto längere Texte werden geschrieben. Dies spiegelt sich auch

in den Berufssektoren wider. So werden in personenbezogenen, kaufmännischen

sowie IT- und naturwissenschaftlichen Dienstleistungsberufen mehr Texte verfasst

als in Produktions- und anderen Dienstleistungsberufen.