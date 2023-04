Deutsche Bahn zahlte 2022 Rekordentschädigungen für Bahnfahrer

Berlin (ots) - Neue EU-Fahrgastrechte schränken Ansprüche ab Juni ein - Bahn

arbeitet an Kulanzregelung



Weil sich Verspätungen häufen, hat die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr eine

Rekordsumme an Fahrgastentschädigungen auszahlen müssen. Das berichtet das

Wirtschaftsmagazin Capital (Online-Ausgabe) am Montag. Die Erstattungen stiegen

demnach auf 92,7 Millionen Euro und lagen damit zweieinhalb mal so hoch wie im

Vorjahr, als 38,2 Millionen Euro ausbezahlt wurden.



Eine Erstattung bekamen 3,4 Millionen Menschen, so viele wie noch nie - 3,8

Millionen Fälle bearbeitete die Bahn 2022 nach eigenen Angaben insgesamt.

Hauptgrund für die Rekordzahlen ist das überlastete und marode Schienennetz, auf

dem es immer häufiger zu Störungen und Ausfällen kommt. So lag die

Pünktlichkeitsrate im Fernverkehr im vergangenen Jahr bei nur 65,2 Prozent.