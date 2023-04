Pan American Energy schließt die Arbeiten im Rahmen der Magnetikmessung über dem Lithiumprojekt Big Mack erfolgreich ab

Die Daten der Magnetikmessung werden Einblicke in den strukturellen Rahmen und in die Zug- und Druckverhältnisse auf regionaler Ebene im Pegmatitfeld Separation Rapids liefern und Pan American Energy bei seiner Explorationskampagne im Frühjahr und Sommer dieses Jahres unterstützen.

3. April 2023, Calgary, Alberta / IRW-Press / – Pan American Energy Corp. (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich, den Abschluss des Kooperationsprojekts mit der Firma Avalon Advanced Materials Inc. („Avalon“) zur Durchführung einer Magnetikmessung über dem Projektgelände von Big Mack und Big Whopper unweit der Stadt Kenora in Ontario bekannt zu geben. Die Arbeiten wurden von der Firma EarthEx Geophysical Solutions („EarthEx“) zeit- und budgetgerecht ausgeführt. Die Magnetikmessung umfasste laut Schätzung 725 Kilometer Flugstrecke, der Abstand zwischen den Fluglinien betrug 25 Meter und zwischen den Tie Lines 250 Meter.

Dank der Zusammenarbeit von Industrie und Wissenschaft in diesem Projekt wird die Gruppe insgesamt von einem besseren Verständnis des strukturellen Verhaltens und der Zug- und Druckbelastungen, denen die eingelagerten Pegmatite im Gebiet von Separation Rapids ausgesetzt sind, profitieren. Das Befliegen eines größeren Areals ermöglicht einen besseren Überblick über die strukturellen Verhältnisse und sollte sich bei der Datenauswertung als sehr hilfreich erweisen. Die University of Manitoba und EarthEx erhalten außerdem die Genehmigung zur Nutzung der Daten für Forschungs-, Publikations- und Fallstudienzwecke.

CEO und Director Jason Latkowcer erklärt: „Wir freuen uns sehr, den Teilbereich der Datenerhebung vor Ort nun abgeschlossen zu haben und warten schon mit Spannung auf die Auswertung des Datenmaterials durch EarthEx in den kommenden Wochen. Der Auftrag wurde unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, zeitgerecht und innerhalb des vorgegebenen Kostenrahmens abgeschlossen. Wir erwarten uns von der Auswertung besonders aufschlussreiche Daten, die uns dank der Zusammenarbeit mit unseren Kollegen bessere Einblicke in die Pegmatitformationen der Region im entsprechenden Maßstab ermöglichen werden. Die resultierenden Erkenntnisse werden in unsere Explorations- und Bohrkampagne bei Big Mack im Frühjahr und Sommer dieses Jahres einfließen.