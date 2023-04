JPMorgan hebt Ziel für Siemens auf 188 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens vor Zahlen des Industriekonzerns von 182 auf 188 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er erwarte ein starkes zweites Geschäftsquartal, schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürfte das Management die Jahresprognose anheben. Gründe dafür seien die stärkere Entwicklung auf operativer Ebene und die Wertaufholung bei der Tochter Siemens Energy./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 03:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 03:03 / BST

